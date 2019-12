Regionali Calabria, Zingaretti: "Grazie Oliverio, suo gesto ci aiuterà a vincere"

"Grazie a Mario Oliverio per il suo gesto importante e significativo che aiuterà sicuramente a vincere un appuntamento elettorale molto importante". Così in una nota il segretario dem, Nicola Zingaretti, commenta il passo indietro del governatore, che si è ritirato dalla corsa per le Regionali in Calabria dopo la richiesta di rinvio a giudizio per peculato. "Ora uniti con Callipo per battere una destra populista che evoca solo paure", aggiunge.