Regionali, Mimmo Lucano resta escluso dalle liste in Calabria

Domenico "Mimmo" Lucano resta escluso dalla lista di Alleanza Verdi-Sinistra alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di Reggio Calabria ha confermato la decisione della commissione elettorale, che aveva dichiarato incandidabile il sindaco di Riace ed europarlamentare. La decisione era stata presa citando la legge Severino, dopo la condanna definitiva di Lucano nel processo Xenia a 18 mesi per falso. Il Tar di Catanzaro ha invece dichiarato improcedibile il ricorso dei legali di Lucano.