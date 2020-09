Regionali, Berlusconi: "Sono sicuro che vinceremo in Toscana"

Telefonata di Silvio Berlusconi alla manifestazione di chiusura della campagna elettorale del centrodestra a Firenze. "Se questa terribile e subdola malattia non me lo avesse vietato, sarei con voi, col centrodestra ancora una volta unito per chiudere una intensa e bella campagna elettorale", ha sottolineato il leader di Forza italia dichiarandosi "sicuro" che questa coalizione "ci porterà per la prima volta nella storia a governare la Toscana".