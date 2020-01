Regionali, Berlusconi: con vittoria, cambio di governo sarebbe naturale

A Bologna per la campagna elettorale Silvio Berlusconi dà una scadenza al governo nel caso di una vittoria del centrodestra alle Regionali. "Se vinciamo cambierà qualcosa al governo, non perché saremo noi a chiederlo ma perché sarebbe una cosa naturale", ha affermato il leader di Forza Italia. "Insomma chi è adesso nell'esecutivo capirebbe di non poter più continuare a rappresentare la maggioranza degli italiani", ha aggiunto.