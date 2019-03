Regionali Basilicata, Tajani: soddisfatti per Bardi verso vittoria

"Siamo molto soddisfatti di quella che si profila come una vittoria in Basilicata di Vito Bardi indicato da Forza Italia". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, l'azzurro Antonio Tajani, commentando le prime proiezioni. "Mi auguro che la Lega stacchi la spina dopo le Europee, se non intende perdere consensi e essere considerata corresponsabile di questo pessimo governo", ha aggiunto.