Regionali Basilicata, proiezioni: Bardi (cdx) in testa con il 41,4%

Alle elezioni regionali in Basilicata si profila una vittoria per il centrodestra con Vito Bardi che conquisterebbe il 41,4% delle preferenze. E' quanto emerge dalle prime proiezioni del consorzio Opinio (riguardanti il 7% delle sezioni scrutinate). Segue Carlo Trerotola per il centrosinistra con il 33,9%. Più staccati Antonio Mattia per il Movimento 5 Stelle (20%) e Valerio Tramutoli per Basilicata possibile (4,7%).