Regionali Basilicata, Berlusconi: "Finalmente un buon governo, i lucani hanno votato bene"

Vito Bardi: "I lucani hanno risposto presente" - L'ex generale delle fiamme gialle, scelto proprio da Berlusconi per guidare l'asse Lega-Forza Italia-FdI, al tempo della sua candidatura aveva commentato: "Quando mi è stato chiesto di ridare alla mia terra quello che mi ha dato in termini di crescita e formazione, ho risposto: presente". E #Presente è stato uno degli slogan scelti per la campagna elettorale. Per questo le sue prime parole dopo l'elezione sono state: "I lucani hanno risposto presente".