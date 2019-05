Regeni, Fico: "L'Italia non smetterà di cercare la verità"

Su Giulio Regeni "l'Italia non abbandonerà la ricerca della verità". Lo ha ribadito il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani (Cuneo) dell'omicidio del ricercatore italiano in Egitto. "L'Italia - ha aggiunto - non ha mai smesso di cercare la verità e non si fermerà, non si fermeranno la Camera, il Senato, il governo e la Procura. Siamo tutti uniti per chiedere la verità fino in fondo".