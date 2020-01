Referendum taglio parlamentari, Conte: Lega spera di destabilizzarci

Giuseppe Conte attacca la Lega circa la posizione presa sul referendum sul taglio del numero dei parlamentari. "Sollecitare il pronunciamento dei cittadini è cosa legittima - ha detto il premier -, ma se questo percorso referendario viene sollecitato anche da partiti, come la Lega, che sin qui hanno sostenuto questa riforma e adesso provano a metterla in discussione sperando di destabilizzare il governo, allora vi è qualcosa che non torna".