Referendum, la maggioranza: "Usare subito la firma elettronica"

-afp

Autorizzare fin da subito l'uso della firma elettronica per la raccolta delle adesioni ai referendum, compresi quelli per i quali la raccolta è già partita (su Giustizia ed eutanasia, ndr). E' la richiesta contenuta in un emendamento al decreto semplificazioni firmata da deputati di tutti i gruppi di maggioranza su iniziativa di Riccardo Magi (Radicali +Europa).