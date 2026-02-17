Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No: "Noi trasparenti sui finanziamenti"

"Il Comitato Giusto dire No ha uno statuto pubblico. Chiunque andando sul sito www.giustodireno.it può scaricare lo statuto, può fare una sottoscrizione, se non ha ruoli politici, da 10 a 100 euro, è tutto perfettamente trasparente. Siamo sicuri che anche i comitati per il Sì manifesteranno la stessa sensibilità alla trasparenza che manifestiamo noi ogni giorno". Lo ha dichiarato il presidente onorario del Comitato Giusto dire No, Enrico Grosso, dopo che il ministero della Giustizia ha chiesto all'Anm la lista dei finanziatori della campagna per il No.