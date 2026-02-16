Referendum giustizia, il ministero chiede all'Anm la lista dei finanziatori della "campagna del no"

"Il Comitato è un soggetto autonomo", ha replicato il presidente delle toghe Cesare Parodi sottolineando che "è contrario alla privacy rendere pubblici dati che riguardano cittadini". Insorge l'opposizione col Pd che giudica l'iniziativa di via Arenula "un'intimidazione"- Il gruppo del Pd al Senato, primi firmatari i componenti della commissione Giustizia, Alfredo Bazoli, Franco Mirabelli, Anna Rossomando e Walter Verini, ha presentato una interrogazione al Ministro della Giustizia