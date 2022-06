Referendum, Conte: "Sembrano una sorta di vendetta politica contro i pm"

I cinque referendum sulla giustizia "sembrerebbero esprimere una sorta di vendetta della politica nei confronti della magistratura".

È quanto afferma Giuseppe Conte, sottolineando che il M5s "ritiene sia sacrosanto che i cittadini si possano esprimere quando si parla di quesiti referendari. Se entriamo nel merito, io suggerisco cinque no ai cittadini. Perché la riforma della giustizia non si realizza a colpi di referendum che già di per sé introducono una visione molto settoriale, limitata. La magistratura in generale deve essere riformata, ma non certo in questi termini e con queste modalità".