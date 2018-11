Referendum Atac, Radicali: "Sul quorum faremo ricorso al Tar"

"Il Campidoglio ha tolto" il quorum "per i referendum il giorno in cui ha indetto" quello di oggi sul trasporto pubblico locale di Roma. "A nostro avviso il quorum non c'è, quindi impugneremo la questione davanti al Tar". Lo ha annunciato il deputato radicale Riccardo Magi. "Siamo felici di aver conquistato un'occasione di partecipazione. Il mancato raggiungimento del quorum è una sconfitta per l'amministrazione della democrazia diretta".