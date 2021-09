Reddito di cittadinanza, Meloni all'attacco: è stato grandissimo fallimento

Ansa

"Levata di scudi della sinistra e del M5s per difendere il reddito di cittadinanza. Lo ribadisco: lo sviluppo e il lavoro sono i mezzi per liberare la gente dalla povertà, non il mantenimento con la paghetta di Stato per rendere i cittadini dipendenti dalla politica". Giorgia Meloni torna ad attaccare la norma che "è stata una grandissimo fallimento". "Noi la povertà vogliamo combatterla davvero non mantenerla tale e quale", osserva la leader di FdI.