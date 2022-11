Reddito di cittadinanza, Fico: "Tenuta sociale a rischio"

La decisione di abolire il Reddito di cittadinanza dal 2024 è "un errore grave, è una scelta pericolosa per la tenuta sociale del Paese".

Lo ha affermato Roberto Fico, esponente M5s ed ex presidente della Camera. "Sono così critico perché è una misura fondamentale per l'Italia, che garantisce dignità a chi è in difficoltà, per tante ragioni - ha aggiunto -. La destra ha un'idea di società distante anni luce dalla nostra che non tiene in debita considerazione le fragilità esistenti nella nostra società".