Reddito di cittadinanza, Fico: "Si può migliorare ma deve rimanere"

Il presidente della Camera Roberto Fico, durante una manifestazione elettorale del M5S nel Rione Sanità a Napoli, è intervenuto per difendere il reddito di cittadinanza. "E' una misura importantissima per le persone in difficoltà - ha detto -. Se ci sono dei miglioramenti da fare si faranno, ma il reddito rimane. Il M5S lo difenderà".