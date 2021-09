Reddito di cittadinanza, Draghi: misura di eguaglianza ma ha limiti

"Il Reddito di cittadinanza è il più recente in una lunga serie di interventi volti a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione in Italia. Tuttavia si tratta di uno strumento che ha alcuni limiti, soprattutto per quanto riguarda le politiche attive del lavoro". Lo scrive il premier Mario Draghi, nella risposta a uno studente universitario laureato che gli ha inviato la sua tesi proprio sul Reddito.