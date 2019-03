Reddito di cittadinanza, Berlusconi: "Misura costosa che agevola i furbi"

L'erogazione del reddito di cittadinanza è una "misura molto costosa che distribuisce qualche sussidio a pioggia, ma rende eterno il problema della povertà senza risolverlo". Ne è convinto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolineando che l'iniziativa del governo "favorisce i furbi" e che "se le stesse cifre venissero spese per investimenti, per esempio in infrastrutture, si creerebbero posti di lavoro e più sviluppo".