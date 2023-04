Addio al Reddito di cittadinanza, dal 2024 arriva l'assegno di inclusione

Il nuovo strumento di lotta alla povertà andrà a famiglie con disabili, minori o over 60. Sarà affiancato dallo Strumento di attivazione, una sorta di indennità per chi cerca lavoro, a patto che segua attività di formazione

Potrà essere chiesto solo dalle famiglie nelle quali ci sono componenti disabili, minori o over 60 e potrà arrivare a 500 euro al mese moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi). Lo si legge nella bozza del decreto.

Scala variabile per disabili e minori La scala è variabile e vale uno per il primo componente del nucleo familiare, 0,5 per ogni altro componente con disabilità, 0,4 per gli altri over 60 o con carichi ci dura, 0,15 per i bambini fino a due anni, 0,10 per gli altri minori.

Lo Strumento di attivazione Previsto inoltre, per le persone tra i 18 e i 59 anni non disabili e non impegnate in attività di cura, ma in situazione di povertà, lo Strumento di attivazione, che sarà operativo dal primo settembre del 2023: tale misura sostituirà dunque il Reddito di cittadinanza destinato ai poveri che sono però in grado di lavorare.