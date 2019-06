Reddito di cittadinanza, al via alla Fiera di Roma il quiz finale per 54mila aspiranti navigator

Il gran giorno è arrivato e l'ultimo miglio per diventare navigator si corre nella Capitale. Da oggi fino al 20 giugno, la Fiera di Roma ospita il super test per i tutor del reddito di cittadinanza: in palio 2.980 posti e un contratto fino al 30 aprile 2021. Dopo una selezione per titoli sono rimasti in 53.907, quindi solo uno su 18 sarà assunto per un compenso lordo annuo pari a 27.338,76 euro, oltre a 300 euro lordi mensili a titolo di rimborso.

Il test - I candidati hanno 100 minuti a disposizione per superare un test con 100 domande a risposta multipla su argomenti random tra cultura generale, capacità psicoattitudinali, logica, informatica, modelli e strumenti di intervento di politica del lavoro, reddito di cittadinanza, disciplina dei contratti di lavoro, sistema di istruzione e formazione, regolamentazione del mercato del lavoro, economia aziendale. Per ogni candidato un questionario diverso, supera la prova chi ottiene il punteggio minimo di 60/100.



La richiesta per regioni - Nella regione Campania c'è il maggior fabbisogno di navigator (471) con la sola provincia di Napoli che ne prevede 274. Segue la Sicilia con 429 posti di cui 125 a Palermo e 100 a Catania. Al Nord c'è la Lombardia con 329 navigator, di cui 76 a Milano e 50 a Brescia mentre nel centro Italia è il Lazio la regione che 'chiede' maggiore copertura con 273 operatori, 195 nella provincia di Roma.



Ma qual è il profilo dell'aspirante navigator? - Dall'analisi dei dati analizzati da Anpal, emerge che il 73% degli ammessi è donna, proveniente per la gran parte da regioni meridionali, il 31% in possesso di una laurea in giurisprudenza, circa la metà con età tra i 30 e i 40 anni. In termini assoluti i candidati di genere femminile ammessi al test risultano 39.528, dal Sud arrivano in 29.193 per la gran parte da Campania (9.420), Sicilia (8.580) e Puglia (4.960), prevalentemente con lauree in giurisprudenza (16.953), psicologia (12.080) e scienze economico-aziendali (7.242), in una fascia d'età fino a 40 anni per 41.291 aspiranti navigator.