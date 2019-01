Reddito cittadinanza, Regioni: rischio tsunami su centri impiego

Le Regioni chiedono chiarimenti sul Decretone in vista dell'incontro con il vicepremier Luigi Di Maio. In particolare, sul reddito di cittadinanza "vogliamo rassicurazioni su tempi e modalità" per "evitare il caos" e affinché i centri per l'impiego sappiano fare fronte "allo tsunami" di richieste, ha detto il coordinatore degli assessori regionali al Lavoro, Cristina Grieco, confermando la "disponibilità a collaborare" per offrire il nuovo servizio.