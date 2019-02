Reddito cittadinanza, per assumere navigator servirà parere Regioni

Le Regioni saranno chiamate a dare il loro parere nelle assunzioni dei "navigator", le figure che accompagneranno i beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. Lo prevede un emendamento del governo al Decretone, che lunedì sarà in Senato. Per i contratti con i navigator sono stati stanziati 500 milioni in tre anni "previo parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province autonome", si legge nell'emendamento.