Reddito cittadinanza, Meloni: "No a cittadini servi della politica"

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, contro il reddito di cittadinanza: "Non vogliamo italiani servi della politica, vogliamo il lavoro", ha detto in merito alla misura fortemente voluta dal M5s. "In Sardegna hanno parlato di 780 euro per 223mila persone, in Abruzzo hanno promesso la stessa somma per 88mila persone. E così anche in Campania. Morale della favola: in 3 regioni hanno già finito i soldi", ha concluso la Meloni.