Reddito cittadinanza, Conte: M5s per perfezionarlo ma non si tocca

IPA

"Il reddito di cittadinanza è una misura di civiltà che tutti gli altri Paesi occidentali hanno. Noi l'abbiamo introdotta in ritardo quindi fare polemiche politiche solo perché è stato il Movimento 5 stelle che l'ha voluta significa veramente essere vigliacchi". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte. "Il M5s è in prima linea per perfezionarne l'applicazione, ma il reddito di cittadinanza non si tocca", ha spiegato l'ex premier.