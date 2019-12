Reddito cittadinanza, Conte: da conservare, in 8 mesi -60% povertà

"Il reddito di cittadinanza la ritengo una misura di cui sono orgoglioso, la rivendico e mi batterò con tutte le mie forze per conservarla". Lo ha affermato' il premier Giuseppe Conte. "Dobbiamo migliorarla in fase applicativa: è molto efficace per contrastare la 'povertà assoluta', in 8 mesi abbiamo -60% della povertà. Dobbiamo migliorare la prospettiva occupazionale", ha aggiunto.