Recovery, via libera del Cdm: astenute due ministre di Italia viva 

IPA

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende, al Recovery plan. Come già annunciato da Matteo Renzi, si sono astenute dal voto le ministre di Italia Viva, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Previsto per mercoledì sera il Cdm sul nuovo decreto per le misure anti-Covid, mentre giovedì sarà la volta di quello sul nuovo scostamento di bilancio.