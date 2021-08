Recovery, Speranza: 4 miliardi per le cure domiciliari

Ansa

"Con l'intesa tra Stato e Regioni sulle cure domiciliari si compie un passo per costruire la Sanità di domani. Con il Pnrr investiamo 4 miliardi di euro per portare l'assistenza pubblica e le cure più appropriate in casa dei pazienti". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando l'accordo. "Il nuovo sistema di autorizzazione e accreditamento fissa requisiti elevati e garantirà cure di medesima qualità su tutto il territorio", aggiunge.