Recovery Plan, Draghi affida la consulenza a McKinsey? Boccia: "Se vero, è grave" | Interrogazione parlamentare bipartisan

Fa discutere l'indiscrezione secondo cui il Mef avrebbe affidato alla società americana McKinsey la consulenza per mettere a punto il Recovery Plan per l'utilizzo dei fondi europei. "Se le notizie uscite oggi fossero vere, sarebbe abbastanza grave", afferma l'ex ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia . Calenda minimizza: " Polemiche inutili ". Sinistra Italiana e FdI presentano un' interrogazione parlamentare.

Calenda: "Non vedo alcun problema" Il leader di Azione scrive su Twitter: "i consulenti McKinsey o altro, si usano per scrivere piani strategici straordinari. Quando hai bisogno di elaborazioni veloci e verifica di fattibilità su progetti. Ma se la guida rimane saldamente nelle mani dei ministri non vedo alcun problema, anzi. No polemiche inutili".

Fratoianni: "Conte silurato per le task force e ora..?" "Rilancio e faccio mie le domande poste da Fabrizio Barca. Cosa sta succedendo a Palazzo Chigi? E' vero che ad occuparsi del Recovery Plan sono dei tecnici esterni di una società di consulenza chiamati in gran segreto, come scrive il direttore di Radio Popolare Alessandro Gilioli? Con quale mandato? Sulla base di quale decisione? ". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Visto che il precedente governo è stato 'lapidato' sulla governance che espropriava il Parlamento, la cosa sarebbe piuttosto grave. Oltre che grottesca. Intanto, in attesa che qualcuno risponda alle domande poste da Barca, - conclude Fratoianni - presenterò una interrogazione parlamentare".

Fassina: "Così non va" "Il Governo Draghi chiama McKinsey per la scrittura del Recovery Plan: i tecnici dei tecnici. No, cosi' proprio non va. Così, si umiliano le competenze delle pubbliche amministrazioni e si allontana l'accountability politica. Il Parlamento deve intervenire". Così commenta la notizia via social network Stefano Fassina, deputato LeU.

Anche FdI presenterà un'interrogazione parlamentare "McKinsey, una società straniera, ottiene una consulenza a pagamento per l'analisi di impatto: il governo dei migliori chiamato per scrivere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fa peggio di Conte e affida valutazioni chiave a tecnici senza responsabilità - afferma il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone -, il Parlamento deve essere centrale nella riscrittura del Pnrr, con più fondi per l'innovazione, la cultura, lo sport, l'editoria". "E' un esproprio di sovranità nazionale affidarsi a una società straniera. Presenteró un'interrogazione per chiedere chiarezza sulla governance e sull'attribuzione di questa consulenza a McKinsey", aggiunge Mollicone. "E' possibile che con tutti i ministri, viceministri, sottosegretari, capi dipartimento, capi uffici legislativi, task force, dirigenti, tecnici e funzionari dello Stato che abbiamo, il Governo Draghi debba affidare la stesura del Recovery Plan ad una società privata di consulenza?", chiosa la leader Giorgia Meloni.

Governo, Draghi completa la squadra: nominati i 39 sottosegretari Franco Gabrielli (Sicurezza della Repubblica) ansa 1 di 23 Deborah Bergamini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio LaPresse 2 di 23 Simona Malpezzi (Rapporti con il Parlamento) ansa 3 di 23 Vincenzo Amendola (Affari europei) Ansa 5 di 23 Giuseppe Moles (Informazione ed Editoria) Ansa 6 di 23 Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica) ansa 7 di 23 Marina Sereni (viceministro degli Esteri) ansa 8 di 23 Manlio Di Stefano (Esteri) ansa 9 di 23 Benedetto Della Vedova (sottosegretario agli Esteri) ansa 10 di 23 Ivan Scalfarotto (sottosegretario all'Interno) ansa 11 di 23 Carlo Sibilia (sottosegretario all'Interno) facebook 12 di 23 Francesco Paolo Sisto (Giustizia) ansa 13 di 23 Giorgio Mulé (Difesa) ansa 14 di 23 Laura Castelli (viceministro all'Economia) ansa 15 di 23 Cecilia Guerra (Economia) ansa 16 di 23 Alessandra Todde (viceministro allo Sviluppo economico) facebook 17 di 23 Anna Ascani (Sviluppo economico) facebook 18 di 23 Gian Marco Centinaio (Politiche agricole alimentari e forestali) ansa 19 di 23 Vannia Gava (Transizione ecologica) ansa 20 di 23 Teresa Bellanova (viceministro alle Infrastrutture e Trasporti) ansa 21 di 23 Giancarlo Cancellieri (Infrastrutture e Trasporti) Ansa 22 di 23 Lucia Borgonzoni (Beni e attività culturali) Ansa 23 di 23 Pierpaolo Sileri (Salute) ansa 24 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Su Twitter il prof di Scienza delle Finanze dell'Università di Siena Massmo D'Antoni ricorda: "Draghi il Recovery Plan 'se lo scrive personalmente'? No, leggiamo che il Mef si affida a McKinsey. E se la cosa sorprende, leggete il rapporto della Corte dei conti del 2012 sul ruolo delle società di consulenza nelle privatizzazioni quando Draghi era direttore del Tesoro".

McKinsey travolta dallo scandalo sugli oppiacei Intanto negli Usa McKinsey, la potente società di consulenza aziendale che ha risolto le crisi di tante società, è oggi protagonista di una crisi senza precedenti. Con il voto di oltre 600 partner McKinsey ha deciso di silurare il numero uno Kevin Sneader per il suo ruolo nell'alimentare l'epidemia di dipendenze da oppiacei negli Usa, che ha costretto la società a una costosa composizione delle vertenze con 49 stati americani: un risarcimento da 600 milioni di dollari per aver consigliato strategie di vendita di farmaci antidolorifici a base di oppiacei a Purdue Pharma, il gruppo che ha dato origine all'ondata di dipendenza che ha causato la morte di quasi mezzo milione di americani. Un risarcimento molto inusuale in un comparto, quello delle società di consulenza, che tende a non assumersi le responsabilità.