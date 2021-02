Recovery, Lega: "Fase nuova, voteremo a favore al Parlamento Ue"

ansa

Al Parlamento Ue la Lega voterà a favore del Recovery Resilience Facility "per dare concretezza alla fase nuova che sta per iniziare". Lo annunciano gli europarlamentari leghisti Marco Zanni e Marco Campomenosi, dopo aver "preso atto dell'impegno che non ci sarà alcun aumento della pressione fiscale, che la stagione dell'austerity è finalmente archiviata e che si ridiscuteranno i vecchi parametri lacrime e sangue".