Boschi (Iv): "Noi non vogliamo aprire una crisi di governo, dipende da Conte"

"Noi non vogliamo aprire una crisi di governo. Siamo al lavoro sul Recovery Plan, abbiamo mandato documenti scritti al governo con tutte le cose che non funzionano e proposte su come spendere, perché il governo è un po' in ritardo". Lo ha detto l'esponente di Italia Viva Maria Elena Boschi al Tg4. "Tutto dipende dal presidente del Consiglio, ci aspettiamo che trovi il tempo per risponderci", ha aggiunto.

"A noi - ha sottolineato - interessa lavorare per il bene del Paese e al primo posto ci sono i cittadini: per questo anche in questi giorni continuiamo a lavorare sulla sfida più importante, come ha detto anche il presidente della Repubblica, come utilizzare bene i 200 miliardi di euro che arriveranno dall'Europa, che sono una grandissima responsabilità per tutti noi perché riguardano il futuro non dei prossimi cinque anni ma dei nostri figli e forse anche dei nostri nipoti".

"Questa deve essere la priorità e noi su questo siamo al lavoro. Vogliamo andare avanti, però siamo diversi dagli altri partiti: per noi le poltrone sono importanti se si possono fare cose buone, se le nostre idee non piacciono non servono neanche le poltrone", ha concluso la Boschi.