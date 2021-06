Reclutamento nella P.a., nel decreto norme per concorsi in 100 giorni

ansa

Il decreto sul reclutamento nella Pubblica amministrazione per il Recovery plan introdurrà procedure per accelerare le assunzioni, con concorsi semplificati e digitali da chiudere in 100 giorni, risorse per la formazione di giovani con forme di apprendistato e banche dati digitali per assumere professionisti particolarmente qualificati. Il provvedimento dovrebbe arrivare venerdì mattina sul tavolo del Consiglio dei ministri.