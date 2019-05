DOPO LA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROGRAMMA 13 maggio 2019 13:27 Rai, Zingaretti: "Su Fazio è censura" | Salvini: "Più va in tv, più voti ha la Lega" | Di Maio: "Pensate al Paese e non ai talk" Eʼ polemica dopo la cancellazione delle ultime tre puntate della trasmissione "Che tempo che fa"

Sulla cancellazione di tre puntate del programma di Fabio Fazio è intervenuto anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Chiamatela come volete - ha scritto su Fb -. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione". Salvini replica con ironia: "Per me più va in tv e meglio è". Di Maio critica entrambi: "Pensate al Paese". Ad annunciare la chiusura anticipata della trasmissione di Raiuno era stato proprio Fazio in diretta tv.

Salvini: "Lo vorrei di più in tv, porta voti alla Lega" - Sulla vicenda Fazio è intervenuto anche Matteo Salvini. "Io a Fazio lo vorrei in onda anche a Natale e a Capodanno. Più fa campagna elettorale per la sinistra con il rolex al polso più gli italiani votano Lega", ha detto infatti il ministro dell'Interno, spiegando di non essere responsabile per questa decisione presa in Rai. "Ho tante cose di cui occuparmi ma non di quello che va in onda sui Raiuno il lunedì sera", ha quindi aggiunto.



"Ora mi occupo anche di palinsesti televisivi?", ha proseguito Salvini. "Mi dà fastidio che ci sia qualcuno pagato dagli italiani, tra i 3 e i 4 milioni di euro, che faccia una trasmissione politica. Adoro il confronto e la critica, figurarsi se chiedo a tizio di togliere un programma piuttosto che un altro. Mi dà fastidio che una televisione pubblica pagata dagli italiani paghi stipendi da milioni di euro", ha quindi concluso.