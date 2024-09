Rai, Conte: "Sul Cda noi coerenti, spaccatura è del Pd che sta con Renzi"

"Abbiamo tempo fino all'8 agosto 2025 per allinearci ma è già in vigore in tutti i Paesi europei. Quella normativa chiede che finalmente la Rai si è indipendente dalla politica, dai partiti, per cui come ho detto all'inizio del mio mandato da segretario, Giorgia Meloni sarà l'ultima premier che procederà alle lottizzazioni della Rai", ha sottolineato. "Ieri la maggioranza ha chiarito che questo Cda viene votato per durare tre anni che vuol dire che diversamente da quanto le opposizioni tutte fino a ieri hanno sostenuto si rischia di rimandare al 2000 e mai la riforma necessaria della governance della Rai per renderla indipendente da politica e partiti", ha detto ancora. "Oggi noi scegliamo di non partecipare al voto esattamente in linea con quanto abbiamo sostenuto insieme a tutte le altre opposizioni in tutte queste settimane", ha concluso Schlein.