Raggi, Appendino e Nogarin: "Caso Diciotti? Ci si difende nei processi"

Berlusconi: "Base M5s presa in giro e ricattata" - "Se fossi un elettore grillino mi sentirei preso in giro. Sul caso di cui parliamo prima quelli del Movimento cinque stelle hanno detto dobbiamo leggere le carte e ora si rivolgono con una consultazione on line alla loro base che certo non può aver letto le carte. E' un tentativo di scaricare sulla loro base la responsabilità della scelta e hanno anche lanciato degli avvertimenti che sembrano ricattatori" sulla possibilità che cada il governo. Così, Silvio Berlusconi, intervistato a Mattino cinque su Canale 5, sulla possibile autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini.



De Magistris: "M5s? Che si fa pure stare sulle poltrone" - Critiche al Movimento Cinque Stelle arrivano anche dal sindaco di Napoli: "Il M5s prima di governare urlava giustamente contro chi godeva dell'immunità per non farsi processare. Ora senza pudore tentenna per salvare il capo dell'alleanza Salvini e fa votare iscritti con un quesito imbarazzante. Che si fa pur di stare attaccati alle poltrone. Onestà, onestà!".