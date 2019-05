Radio Radicale,Giachetti ricoverato dopo 83 ore sciopero sete e fame

Roberto Giachetti è stato ricoverato in ospedale dopo 83 ore di digiuno solido e liquido a cui si è sottoposto per sostenere la causa di Radio Radicale, a rischio chiusura. Lo ha disposto il personale medico. Il deputato Pd è in sciopero della sete e della fame per protestare contro l'annunciata sospensione della convenzione di Radio Radicale con il Mise per la trasmissione delle sedute del Parlamento.