R. cittadinanza, Conte: non permetterò che sia messo in discussione

Ansa

"Sulla giustizia ci siamo fatti trovare forse un po' impreparati, perché eravamo in piena transizione e non siamo riusciti a esprimere chiarezza di posizioni. Sul Reddito di cittadinanza non ripeteremo lo stesso errore. Non permetterò nemmeno che si arrivi a metterlo in discussione". Così Giuseppe Conte, sottolineando che " il Reddito di cittadinanza non si discute, al massimo si migliora".