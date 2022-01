Quirinale, Pd-M5s-Leu: ora tavolo con tutti per indicare nome condiviso

"Servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare tutti gli italiani". E' quanto si legge in una nota congiunta di Enrico letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza al termine della riunione alla Camera tra Pd, M5s e Leu sul Quirinale. "Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare a un tavolo con tutti i gruppi parlamentari per indicare il nome condiviso", precisano.