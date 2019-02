Quota 100, arrivate all'Inps quasi 50mila domande: in testa Roma

In meno di venti giorni sono quasi 50mila le domande arrivate all'Inps per accedere alla pensione anticipata con quota 100. Tra le 49.922 richieste pervenute all'Istituto di previdenza, 17.077 vengono da lavoratori pubblici. Gli aderenti sono per la maggior parte uomini (oltre 38mila) e quasi tutti hanno inoltrato i documenti attraverso i patronati (44.273). In testa la provincia di Roma (3.875 istanze), seguita da Napoli (2.393) e Milano (1.895).