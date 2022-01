Quirinale, telefonata Berlusconi-Mattarella: "Pieno sostegno di FI a rielezione"

Ansa

Lunga e affettuosa telefonata tra Silvio Berlusconi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il presidente Berlusconi ha assicurato al Capo dello Stato il sostegno di Forza Italia per la sua rielezione. Lo si apprende da fonti di FI in vista dell'elezione per il Quirinale. "Questo è il momento dell'unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere", ha detto Berlusconi.