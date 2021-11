Quirinale, Tajani: Draghi resti al suo posto, senza di lui cade governo

ansa

"Draghi resti al suo posto, senza di lui cadrebbe il governo: nessuno oggi, se non lui, è in grado di guidare un esecutivo di unità nazionale". Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che sulla corsa al Colle spiega: "Berlusconi ha le carte in regola, ma non si è candidato. E' il mio sogno che diventi presidente e il fatto che oggi se ne parli ci dice quanto la sua leadership sia importante nella politica italiana".