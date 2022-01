Quirinale, si valuta il voto per gli elettori con febbre ma negativi al Covid

Ansa

I capigruppo della Camera hanno deciso un'istruttoria sui Grandi elettori per l'elezione del presidente della Repubblica. La riunione dei presidenti di gruppo ha valutato la possibilità di far entrare parlamentari e delegati regionali a Montecitorio per votare pur avendo una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi, purché siano risultati negativi al Covid-19.