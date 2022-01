Quirinale, settima fumata nera: Mattarella oltre i 380 voti

ansa

Settima fumata nera per il Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica. Sono stati 387 i voti ottenuti da Sergio Mattarella. A Carlo Nordio, candidato da FdI, sono andati 64 voti mentre il pm Nino Di Matteo ha incassato 40 voti. Dieci

voti sono andati a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 Cartabia, 2 a Draghi, 2 a Emilio Scalzo.