Quirinale, Salvini vede Conte e Letta: iniziato dialogo, totale sintonia

Dopo il summit in mattinata con il premier Mario Draghi, Matteo Salvini ha incontrato Enrico Letta e Giuseppe Conte per raggiungere un accordo sul nuovo presidente della Repubblica. Come riferiscono fonti M5s, nel corso del colloquio tra il leader della Lega e quello del Movimento 5 Stelle c'è stata "totale sintonia sulla necessità di intensificare il confronto per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese".