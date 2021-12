Quirinale, Salvini: "Non metto veti nei confronti di nessuno"

Ansa

Matteo Salvini ha parlato dell'elezione del presidente della Repubblica. "Sto lavorando perché si scelga in fretta, senza escludere nessuno. Non metto veti nei confronti di nessuno e tutti hanno titolo di presentarsi", ha detto il leader della Lega. "Non faccio nomi, ne parleremo a gennaio", ha aggiunto Salvini, spiegando anche che nei prossimi giorni è in programma un incontro tra i leader del centrodestra.