Quirinale, Salvini: "La Casellati non ha bisogno di essere candidata"

Ansa

"Casellati? E' la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no". Così il leader del Carroccio, Matteo Salvini, dopo i rumor che indicano la Casellati come il candidato-jolly del centrodestra, nel caso in cui le trattative sulla terna Moratti-Pera-Nordio si incartassero. "Il mio tentativo è quello di dialogare - evidenzia Salvini -, oggi vedrò tutti. E' il mio lavoro".