Quirinale, Salvini al Pd: "Non tiri la giacca a Mattarella o Draghi"

Ansa

"Se qualcuno a sinistra vuole tirare per la giacchetta il presidente Mattarella manca di rispetto soprattutto a lui, che più volte ha ribadito l’indisponibilità a un secondo mandato". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo che "allo stesso modo, il premier Draghi è impegnato per affrontare l'emergenza sanitaria ed economica: ipotizzare per lui un altro ruolo è una mancanza di rispetto al premier e al Paese".