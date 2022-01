Quirinale, Renzi: ok Draghi al Colle, ma servirebbe accordo di governo

Instagram

Mario Draghi a Palazzo Chigi "è una garanzia per il Paese nell'anno di legislatura che ci rimane", ma al Quirinale "garantisce l'Italia per sette anni". Secondo Matteo Renzi, leader di IV, "sono entrambe buone soluzioni", ma se Draghi diventerà presidente della Repubblica dovrà esserci un accordo politico contestuale sul governo". E in questo caso, anche se improbabile, un governo dei leader "ha un senso".