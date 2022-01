Quirinale, Renzi: capo servizi non può diventare Presidente

Ansa

"Elisabetta Belloni è una straordinaria professionista, un'amica. Ma in una democrazia compiuta nel 2022, il capo dei servizi segreti in carica non diventa Presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi davanti a tutti i cittadini". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in merito alla possibile candidatura della direttrice del Dis.