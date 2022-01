Quirinale, Provenzano (Pd) cita Letta: "No a Casellati, salta tutto"

Ansa

"Meglio ribadire". Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Pd, Peppe Provenzano, che posta un tweet di Enrico Letta, in cui il segretario dem bocciava la candidatura di Elisabetta Casellati al Quirinale. "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato - scriveva Letta -, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto".